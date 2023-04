I Francesi festeggiano quello di luglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I Francesi festeggiano quello di luglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : QUATTORDICI

Significato/Curiosita : I francesi festeggiano quello di luglio

Germania 4 luglio: a torino si festeggiano i 50 anni della fiat 500 con l'uscita della nuova 500 che segnerà la rinascita del gruppo fiat. 7 luglio: dichiarate... I "quattordici punti" (in inglese fourteen points) è il nome dato ad un discorso pronunciato dal presidente woodrow wilson l'8 gennaio 1918 davanti al... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : I Francesi festeggiano quello di luglio : francesi; festeggiano; quello; luglio; Lo è la erre dei francesi ; Il vassoio... dei francesi ; È propria dei francesi ; Dove per i francesi ; francesi del nord; festeggiano un Capodanno molto pittoresco; Lo festeggiano gli Ebrei; festeggiano il 1 maggio; Si festeggiano dopo sei lustri; Si festeggiano il 29 giugno; quello da cuoco è molto alto; quello d india ha le spine; quello panico serpeggia; Di quello umano è stata eseguita la mappatura; C è quello delle Tolle; Celebrano il 14 luglio ; Nel bel mezzo di luglio ; Come l abbigliamento adatto a luglio e agosto; Una costellazione di luglio ; Fra luglio e settembre; Cerca altre Definizioni