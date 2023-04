Forati in officina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forati in officina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAPANATI

Significato/Curiosita : Forati in officina

Nell'attuale via corridoni, una piccola officina per la produzione di macchinari al servizio della produzione dei laterizi forati. l'attività si rivelò profittevole... Iniettando nel loro cervello acido muriatico o acqua bollente tramite dei fori trapanati nel cranio, con l'apparente scopo di creare zombie, e provocando la morte... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

