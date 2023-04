La firma di chi vista la pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La firma di chi vista la pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SIGLA

Significato/Curiosita : La firma di chi vista la pratica

la firma digitale ex art. 24 codice dell'amministrazione digitale è un metodo matematico teso a dimostrare l'autenticità di un documento digitale autenticando... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sigla (disambigua). la sigla è la lettera iniziale di una parola o l'insieme delle lettere iniziali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La firma di chi vista la pratica : firma; vista; pratica; Un accordo firma to; La firma del garante; Una firma della moda; firma progetti; Una firma abbreviata; Cambiano la vista in città; Acuire la vista o il cervello; vista non visti; Attraversabile con la vista ; La Fallaci di Intervista con la storia; In pratica sono uguali; Uno sport che si pratica sulle strade; Fondati sulla pratica ; Lo pratica l atleta; L allevamento che si pratica mascherati; Cerca altre Definizioni