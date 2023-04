Finanzia gli sportivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Finanzia gli sportivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPONSOR

Significato/Curiosita : Finanzia gli sportivi

Principale: guardia di finanza. i gruppi sportivi fiamme gialle sono la struttura della guardia di finanza che si occupa dell'attività sportiva sia nell'ambito... Uno sponsor, patrocinante o patrocinatore è un ente o persona che promuove un'attività, un evento o un'organizzazione attraverso un sostegno finanziario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

