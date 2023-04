La Festa delle luci o dei lumi ebraica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Festa delle luci o dei lumi ebraica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : HANNUKKAH

Significato/Curiosita : La festa delle luci o dei lumi ebraica

(in ebraico o , anukkah) è una festività ebraica, conosciuta anche con il nome di festa delle luci o festa dei lumi. in ebraico la parola... Chanukkah; hannukkah, chanukkà, channukah, (in ebraico o , anukkah) è una festività ebraica, conosciuta anche con il nome di festa delle...