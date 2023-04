Fernando, pittore e scultore colombiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fernando, pittore e scultore colombiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BOTERO

Significato/Curiosita : Fernando pittore e scultore colombiano

Vedi botero (disambigua). fernando botero angulo (medellín, 19 aprile 1932) è un pittore, scultore e disegnatore colombiano. nasce da david botero (1895-1936)... Disambiguazione – "botero" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi botero (disambigua). fernando botero angulo (medellín, 19 aprile 1932)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Fernando, pittore e scultore colombiano : fernando; pittore; scultore; colombiano; fernando pittore colombiano; Il fernando in Formula 1; fernando , poeta portoghese; Cantano fernando ; Il fernando campione di Formula 1 nel 2006; Celebre pittore olandese; Vladimir , pittore russo del costruttivismo; Il Mondrian pittore ; Un pittore come l Oderisi da Gubbio citato da Dante; Fernando pittore colombiano; Il grande scultore del Partenone; Per lo scultore è come fosse il suo pennello; Il Mitoraj scultore ; Antonio __, grande scultore neoclassico; Il Benvenuto scultore fiorentino del 1500; Fernando pittore colombiano ; Il Pablo famigerato narcotrafficante colombiano ; Lo scrittore colombiano di Cent anni di solitudine; Celebre narcotrafficante colombiano ; Popolo precolombiano andino; Cerca altre Definizioni