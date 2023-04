Il fenomeno per cui le piante grasse si allungano alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il fenomeno per cui le piante grasse si allungano alla ricerca di più luce di quanta ne ricevono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : EZIOLATURA

Significato/Curiosita : Il fenomeno per cui le piante grasse si allungano alla ricerca di piu luce di quanta ne ricevono

Ricevendo una maggiore quantità di luce, alla raccolta avranno una minore eziolatura (imbianchimento dovuto alla mancata produzione di clorofilla). la commercializzazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

