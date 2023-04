Dà da fare all esercente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà da fare all esercente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : NEGOZIO

Significato/Curiosita : Da da fare all esercente

Privata) rivolta al consumatore o al cittadino. in pratica può essere un esercente commerciale (vendita al dettaglio), uno studio di un libero professionista... Prodotti per la casa. il tipo di negozio può essere caratterizzato anche dalla sua durata temporale: ai tradizionali negozi "a tempo indeterminato", si affiancano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

