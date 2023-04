Le fanno gli autobus - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le fanno gli autobus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CORSE

L'autobus (spesso abbreviato solo in bus e noto anche come corriera) è un mezzo di trasporto automotore riservato alle persone e ai loro rispettivi bagagli... corse – nome francese della corsica corse – villaggio e parrocchia civile dell'inghilterra moby corse – nave traghetto della moby lines corso corsa corsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

