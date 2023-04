Fanno i calcoli a proprio danno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fanno i calcoli a proprio danno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RENI

Significato/Curiosita : Fanno i calcoli a proprio danno

Altro calcolo entro i successivi dieci anni. la maggior parte dei calcoli si formano a causa di una combinazione di fattori genetici e ambientali. i fattori... Disambiguazione – "reni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi reni (disambigua). le informazioni riportate non sono consigli medici e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Fanno i calcoli a proprio danno : fanno; calcoli; proprio; danno; Un affanno da curare; fanno parte del parentado; Le fanno gli autobus; fanno il tifo per i rossoneri; Se si solleticano, fanno starnutire; calcoli di interessi; Tavoletta per i calcoli in uso fin dall antichità; calcoli di interesse; Apparecchio usato per frantumare i calcoli renali; La sequenza di calcoli per risolvere un problema; Scrive articoli giornalistici per dare il proprio parere; Devoti al proprio Paese; Si commette vendendo il proprio silenzio; Un somaro vero e proprio ; La festa legata al nome proprio ; Dànno un legno pregiato; danno risposte insolenti; danno il colore agli occhi; Si danno all ippica; Cambiano danno in vanto; Cerca altre Definizioni