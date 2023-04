Un famoso dipinto di Cima da Conegliano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un famoso dipinto di Cima da Conegliano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : MADONNA DELL ARANCIO

Significato/Curiosita : Un famoso dipinto di cima da conegliano

di andrea mantegna, di cima da conegliano, di jacopo palma il vecchio, del veronese, di giambattista pittoni, del tintoretto, di mattia preti, di giuseppe... La madonna dell'arancio è un dipinto olio su tavola (212x139 cm) di cima da conegliano, databile al 1496-1498 e conservata nelle gallerie dell'accademia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

