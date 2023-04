È famosa quella di Pasqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È famosa quella di Pasqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ISOLA

Significato/Curiosita : E famosa quella di pasqua

Contratta in passover, per indicare la festa ebraica della pasqua. il termine italiano "pasqua", invece, deriva da un'erronea trascrizione in greco (pascha)... Vedi isola (disambigua) o isole (disambigua). un'isola (dal latino insula) è una porzione di terra interamente circondata dall'acqua. un'isola può trovarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

