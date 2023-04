Esegue senza fantasia né passione il proprio lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esegue senza fantasia né passione il proprio lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : MESTIERANTE

Significato/Curiosita : Esegue senza fantasia ne passione il proprio lavoro

Italiana bwv 989. i grandi lavori vocali sacri comprendono le famose passione secondo matteo e passione secondo giovanni, composte per il venerdì santo, e l'oratorio... Cagliari di un virdis non integratosi nella realtà torinese, l'acquisto del mestierante osti e la fiducia a prodotti del vivaio quali galderisi e storgato. da... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

