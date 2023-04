Un Enrico creatore di programmi TV - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Enrico creatore di programmi TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GHEZZI

Significato/Curiosita : Un enrico creatore di programmi tv

Volti di mtv europe, conducendo in lingua inglese il programma the morning mix. dagli studi di camden town conduce per tre stagioni vari programmi musicali... Dettaglio: wess § con dori ghezzi e wess & dori ghezzi. la durium favorì nel 1972 la nascita del gruppo musicale, in quanto sia dori ghezzi che il cantante americano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

