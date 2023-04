Edificio da cui si parlava al popolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Edificio da cui si parlava al popolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ARENGARIO

Significato/Curiosita : Edificio da cui si parlava al popolo

Una chiesa (afi: /'kjza/) in architettura è un edificio specificamente dedicato al culto religioso cristiano. il termine deriva dal latino ecclesia e... Decorato in facciata con bassorilievi di arturo martini. prende il nome da "arengario", che è sinonimo di "broletto", ovvero del termine con cui si definiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

