Il dolce di Ferrara - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dolce di Ferrara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANPEPATO

Significato/Curiosita : Il dolce di ferrara

Cercando altri significati, vedi ferrara (disambigua). ferrara (fràra ['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 129 288 abitanti, capoluogo... Un importante riconoscimento: il marchio igp.[senza fonte] panpepato senese il panpepato di siena risale al periodo medioevale. nell'800, in onore della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Il dolce di Ferrara : dolce; ferrara; Tipico dolce pasquale; Si pescano in acqua dolce ; Il dolce noto stilista; Il dolce far dell ozioso; dolce da affettare; Gioca in casa a ferrara ; ferrara ; Furono signori di ferrara ; Verona : Scaligeri = ferrara : x; Importante opera urbanistica iniziata a ferrara alla fine del XV secolo; Cerca altre Definizioni