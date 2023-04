Disegni a lato: la somma delle due figure - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disegni a lato: la somma delle due figure. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GINOCCHIO

Significato/Curiosita : Disegni a lato: la somma delle due figure

Impiegano disegni su copia e disegni a tema libero, che consistono nel ricopiare figure geometriche prestabilite oppure disegnare delle figure lasciando... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ginocchio (disambigua). il ginocchio è un'articolazione che unisce la coscia e la gamba, le quali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Disegni a lato: la somma delle due figure : disegni; lato; somma; delle; figure; Uno strumento per disegni geometrici; disegni indelebili sulla pelle artistici o rituali; Esegue disegni nel legno; disegni in alto: la parte in comune; disegni di stoffe a fiori; Scarto a lato ; Arnese bucherellato ; Cuore di malato ; L aviatore francese che fu il primo trasvolato re del Mediterraneo; Piccolo dio alato ; Si ottiene da una somma ; Una somma enigmistica; L attore somma ; Una somma di parole in enigmistica; Si scrive somma ndo; Sigla rossa sulla targa delle autopompe; La Festa delle luci o dei lumi ebraica; Gli avanzi delle filande; Vino bianco delle Marche; Le ossature delle navi; figure geometriche con sette lati; Gioco enigmistico con figure , lettere e anagrammi; L Alberto noto per le sculture dalle figure filiformi; Tracciate con la matita come linee e figure ; Chi lo ignora fa brutte figure ma non è l italiano; Cerca altre Definizioni