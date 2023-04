Dirupo, baratro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dirupo, baratro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BURRONE

Significato/Curiosita : Dirupo baratro

Aprile e la fine della stagione secca in ottobre. l'unica via d'uscita dal baratro in cui cadono le acque è uno stretto canale che si apre nella parete di... Gran burrone (forraspaccata nell'edizione adelphi de lo hobbit; valforra nella nuova traduzione italiana de il signore degli anelli; in sindarin imladris...