Si dice di 24 fusi - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : ORARI

Regolazione oraria di utc+8 (otto ore avanti rispetto al tempo coordinato universale), nonostante la cina occupi di fatto cinque fusi orari. il tempo standard... I fusi orari sono porzioni longitudinali della superficie terrestre comprese tra due determinati meridiani, che adottano lo stesso orario per scopi legali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di 24 fusi : dice; fusi; dice va: «Bazzecole, quisquilie, pinzillacchere»; dice ndo Swatch si pensa subito agli _; dice Messa tutti i giorni; dice la sua in una cabina; dice d esserlo la bugiarda; dice il Bianconiglio ad Alice: __ che è tardi; fusi one spirituale dell uomo con la natura; fusi oni dei ghiacci; fusi one di due o più articolazioni vocaliche in una sola; fusi one di voci; fusi one di ghiacci; fusi in rame e stagno; Cerca altre Definizioni