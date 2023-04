Si dice di affari che non lasciano tranquilli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di affari che non lasciano tranquilli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SERI

Significato/Curiosita : Si dice di affari che non lasciano tranquilli

Di jimmy, che nel parlare con kim a breve distanza dal ragazzo si finge un inflessibile procuratore distrettuale; kim si dice inizialmente non disposta... Il «mangi» o «cina» (a sud). gli abitanti della serica venivano chiamati seri (seres, in greco antico se), nome con cui veniva indicata anche la loro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si dice di affari che non lasciano tranquilli : dice; affari; lasciano; tranquilli; Si dice di giovane aitante; È un indice di fatica; Caratteristiche fiere che si tengono in dice mbre; Nel tronco e nella radice ; Un codice a barre europeo; affari di cuore; C è quello di nozze e quello d affari ; Ministero degli affari Esteri; Prime lettere d affari ; Prodotti scontati, affari ; Che non lasciano trapelare nulla rimanendo tranquilli e indifferenti; lasciano tracce parallele; lasciano contusioni; Si rilasciano a fine ferma; Non si lasciano turbare facilmente - antitesi; Placida, tranquilli zzata; Che non lasciano trapelare nulla rimanendo tranquilli e indifferenti; Meno se ne hanno e più si è tranquilli ; tranquilli , sereni; Farlo tra due guanciali è indice di tranquilli tà; Cerca altre Definizioni