I dialoghi in musica - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : DUETTI

Significato/Curiosita : I dialoghi in musica

Conosciuto dei dialoghi di platone. in particolare, si differenzia dagli altri scritti per la sua struttura, che si articola non tanto in un dialogo, quanto... A seconda delle epoche storiche e delle scuole operistiche. nel caso di duetti brevi e privi di articolazione interna è normalmente usato il nome duettino... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

