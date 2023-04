In un detto, assicurano amicizia lunga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In un detto, assicurano amicizia lunga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PATTI CHIARI

Significato/Curiosita : In un detto assicurano amicizia lunga

Sangh e il hindu mahasabha, gli assicurano che rinunceranno alla violenza. a questo punto gandhi smette il digiuno bevendo un succo d'arancia. il 30 gennaio... patti chiari è una trasmissione della rsi che viene trasmessa dall'11 gennaio 2008 su rsi la1 il venerdì alle 21:00. si tratta di video-inchieste con successiva... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

