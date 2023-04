Despota crudele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Despota crudele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIRANNO

Significato/Curiosita : Despota crudele

Disambiguazione – "despota" rimanda qui. se stai cercando il titolo nobiliare di origine bizantina in uso nell'europa orientale, vedi despota (bizantino). il... Antica tiranno era colui che si proclamava signore di una città, assumendone qualsiasi tipo di potere, sia civile che militare. il termine "tiranno" è di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

