_ Delicato, l ispettrice portata in TV dalla Cortellesi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Delicato, l ispettrice portata in TV dalla Cortellesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PETRA

Significato/Curiosita : Delicato l ispettrice portata in tv dalla cortellesi

petra kvitová (bílovec, 8 marzo 1990) è una tennista ceca. vincitrice a wimbledon nel 2011 e nel 2014, nella sua carriera si è aggiudicata in totale trenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

