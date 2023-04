Danno una mano nelle avversità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno una mano nelle avversità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AMICI

Significato/Curiosita : Danno una mano nelle avversita

Pusillanimità e difetto naturale, in questo caso nelle condizioni favorevoli bisogna farsene onore e nelle avversità non temerli; o lo fanno per maliziosa ambizione... Cesare amici (1925-2003) – politico italiano giovanni amici (1422-1503), in religione bernardino da fossa – frate minore, cronista e beato giovanni amici (1860-1921)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Danno una mano nelle avversità : danno; mano; nelle; avversità; danno ristoro in estate; Fanno i calcoli a proprio danno ; Dànno un legno pregiato; danno risposte insolenti; danno il colore agli occhi; Sindrome del __ carpale: colpisce la mano ; Morì per mano di Davide; Si frugano con una mano ; Di quello umano è stata eseguita la mappatura; Le due che formano il Parlamento; Sono tre nelle parallele; Sono basse nelle cripte; Si pescano nelle mattanze; di litio, nelle batterie; Sono pari nelle scuse; Resistenti alla rottura e alle avversità ; Sopportato nonostante le avversità ; Resistenti alle avversità ; Impassibilità di fronte a qualsiasi avversità ; Susseguirsi di avversità ; Cerca altre Definizioni