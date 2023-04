La Dacia autrice di Bagheria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Dacia autrice di Bagheria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MARAINI

Significato/Curiosita : La dacia autrice di bagheria

bagheria è un racconto autobiografico dell'autrice italiana dacia maraini, pubblicato nel 1993. il titolo viene dalla città siciliana dove l'autrice ha... Sono raccontati dalla stessa maraini nel suo romanzo bagheria: dopo la separazione dei genitori, all'età di 18 anni maraini raggiunse il padre, che nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

