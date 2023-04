Coscienzioso nel proprio lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coscienzioso nel proprio lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SOLERTE

Significato/Curiosita : Coscienzioso nel proprio lavoro

Situazione solo per rubare a paola il suo lavoro, ma sofia ritiene che è bastato semplicemente il pessimo lavoro di paola per farle perdere il suo impiego... Sufficienza, e da una figlia ottusa e dall'aspetto scimmiesco e orripilante. il solerte travet fantozzi, nonostante le vessazioni, ha come unici conoscenti i colleghi...