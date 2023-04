Un Corpo delle forze dell ordine italiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Corpo delle forze dell ordine italiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il corpo di polizia penitenziaria è un corpo di polizia a ordinamento civile parte delle forze dell’ordine italiane, dipendente dal dipartimento dell'amministrazione... Dell'amministrazione penitenziaria del ministero della giustizia. svolge compiti di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, polizia stradale e di gestione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

