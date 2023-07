Le consonanti in buca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in buca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : BC

Significato/Curiosita : Le consonanti in buca

Significato particolare alla buca nyumba. l'omweso è un gioco molto importante nella famiglia dei mancala, e ne esistono in africa meridionale e orientale... San giovanni battista bc – codice vettore iata di skymark airlines bc – codice iso 3166-2:ca della columbia britannica (canada) bc – codice iso 3166-2:cd... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

