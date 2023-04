Confina con la Francia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confina con la Francia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SPAGNA

Significato/Curiosita : Confina con la francia

Il confine tra la francia e l'italia è lungo 515 km. geograficamente divide la francia sud-orientale e l'italia nordoccidentale e corre tra le regioni... Significati, vedi spagna (disambigua). disambiguazione – "regno di spagna" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi regno di spagna (disambigua)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

