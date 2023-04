Condotto per l aia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Condotto per l aia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MENATO

Significato/Curiosita : Condotto per l aia

Balistici, noto anche come codice di condotta dell'aia (hcoc), fu istituito il 25 novembre 2002 come un accordo per prevenire la proliferazione dei missili... menat è un comune francese di 611 abitanti situato nel dipartimento del puy-de-dôme nella regione dell'alvernia-rodano-alpi. abitanti censiti ^ insee... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

