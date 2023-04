La condizione di chi trattiene il fiato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La condizione di chi trattiene il fiato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : APNEA

Significato/Curiosita : La condizione di chi trattiene il fiato

Parecchi milioni di tonnellate. comunque, il volume di una nuvola è anch'esso molto grande e la densità dell'aria relativamente calda che trattiene le goccioline... Un'apneista con una monopinna. l'apnea è stata la prima forma d'immersione praticata dall'uomo. la possibilità di immergersi in apnea si fonda sull'adattamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La condizione di chi trattiene il fiato : condizione; trattiene; fiato; Divenute, passate ad una nuova condizione ; Compattezza, condizione di affiatamento; Il passaggio che mette in condizione di segnare; Il passaggio che mette in condizione di segnare un gol; Un passaggio smarcante che mette in condizione di segnare; trattiene sporcizia al passare dell aria; trattiene le acque; La percentuale che il cambiavalute trattiene ; trattiene il liquido che vi viene versato - antitesi; Lo trattiene il cambiavalute; Riprendere fiato ; Cavalle con poco fiato ; Strumenti a fiato d ebano; Strumenti musicali a fiato d ebano; Fa prender fiato ai combattenti; Cerca altre Definizioni