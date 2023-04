Comodi e facili da usarsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comodi e facili da usarsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PRATICI

Significato/Curiosita : Comodi e facili da usarsi

Necessariamente, delle pinne, una muta subacquea con della zavorra e un coltello, da usarsi ovviamente solo in caso di problemi dovuti a reti sommerse. un... I numeri pratici si distribuiscono in maniera irregolare sui numeri naturali, e se p ( x ) {\displaystyle p(x)} è il numero di numeri pratici che non superano...