Colpiscono le articolazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Colpiscono le articolazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REUMI

Chiamate sinoviti, che colpiscono spesso l'articolazione del ginocchio. lo stesso argomento in dettaglio: schiocco delle articolazioni. nel gennaio 2015 un... Sposata, avesse perduto il rosso delle guancie ed il brio della salute per reumi e malattie, subito si diceva: gn’ hann’ fatt’ la fattura! perciò le mamme... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

