Il colore del cielo... nuvolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il colore del cielo... nuvolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRIGIO

Significato/Curiosita : Il colore del cielo... nuvolo

Con colori diversi a causa della rifrazione e diffusione della luce nell'atmosfera. nel caso specifico del cielo terrestre, si presenta di colore variabile... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi grigio (disambigua). il grigio è un colore intermedio tra il nero e il bianco. è un colore neutro... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Il colore del cielo... nuvolo : colore; cielo; nuvolo; Il colore dell arcobaleno fra l azzurro e il violetto; Mostra il vero colore dei capelli; Pappagallo sudamericano dal piumaggio multicolore ; Piccolo frutto estivo di colore rosso; Rettili che cambiano colore ; Il cielo per i Latini; Attacco dal cielo ; Ispirato... dal cielo ; Un verso... dal cielo ; Un verso che fa alzare gli occhi al cielo ; Si dice di giornata triste e nuvolo sa; Intristirsi... come un cielo nuvolo so; Poco nuvolo so;