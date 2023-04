Ha il colletto e i polsini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha il colletto e i polsini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAMICIA

Significato/Curiosita : Ha il colletto e i polsini

Mancano colletto e polsini. (metropolitan museum of arts, new york) una giacca di pelle da uomo, c. 1630-1640. mancano il colletto e i polsini. (metropolitan... – se stai cercando la "camicia" di apparecchiature chimiche, vedi apparecchiature incamiciate. tre esempi di camicie la camicia è un capo d'abbigliamento...