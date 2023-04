Un codice a barre europeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un codice a barre europeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : EAN

Significato/Curiosita : Un codice a barre europeo

codice a barre è un codice di identificazione costituito da un insieme di elementi grafici a contrasto elevato destinati alla lettura per mezzo di un... Barre ean comprende ean-13 e ean-8 ed alcune aggiunte, quali ad esempio ean-2 o ean-5 per la carta stampata. il codice memorizzato in un codice ean è tipicamente...