La classica città-Stato della antica Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La classica città-Stato della antica Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : POLIS

Significato/Curiosita : La classica citta-stato della antica grecia

Con il termine antica grecia (o anche grecia antica) si indica la civiltà sviluppatasi nella grecia continentale, in albania, nelle isole del mar egeo... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi polis (disambigua). con il termine polis (in greco antico: p, «città»; plurale pe, póleis)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

