La cittadina veneta con una piazza a scacchiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina veneta con una piazza a scacchiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MAROSTICA

Significato/Curiosita : La cittadina veneta con una piazza a scacchiera

Estende la scacchiera. sempre nella piazza si trova la colonna con il leone di san marco, fatta erigere in segno di fedeltà alla serenissima. la statua... Arancione conferito dal touring club italiano. marostica è altresì famosa per la produzione della ciliegia di marostica, prodotto a indicazione geografica protetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La cittadina veneta con una piazza a scacchiera : cittadina; veneta; piazza; scacchiera; Una conduttura cittadina ; cittadina presso Cuneo; La cittadina laziale della porchetta; cittadina del Pisano nota per i bagni termali; cittadina sul Lago d Orta; Città veneta in cui si venera Sant Antonio; I nativi della città veneta con il Teatro Olimpico; La provincia veneta del prosecco; Una rinomata isola della laguna veneta ; Nativo di una provincia veneta ; Una piazza londinese; Fare piazza pulita: fare un __; La grande piazza londinese con il monumento a Nelson; Bellissima piazza di Roma; Il dittongo in piazza ; Il pezzo più potente sulla scacchiera ; Mossa sulla scacchiera ; Rivali dei neri sulla scacchiera ; Un pezzo della scacchiera ; Sulla scacchiera muovono solo in diagonale; Cerca altre Definizioni