Cittadina ligure famosa per la focaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cittadina ligure famosa per la focaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : RECCO

per oltre 1,5 milioni di abitanti. è il più grande e popoloso comune ligure, il terzo del nord italia, il sesto del paese. affacciata sul mar ligure,... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi recco (disambigua). recco (recco in ligure, ricina o recina in latino) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

