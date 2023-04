La città di uno storico oltraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città di uno storico oltraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANAGNI

Significato/Curiosita : La citta di uno storico oltraggio

O oltraggio di anagni fu l'umiliazione inflitta a bonifacio viii nella cittadina laziale il 7 settembre 1303. si trattò in realtà non tanto di uno schiaffo... Particolare il nome di anagni è legato alle vicende di papa bonifacio viii e all'episodio noto come lo "schiaffo di anagni". anagni è situata su un colle...