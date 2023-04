La città sicula con la bella zona di Ibla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città sicula con la bella zona di Ibla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RAGUSA

Significato/Curiosita : La citta sicula con la bella zona di ibla

Sorge la città di paternò, attribuita da numerosi storici, ne suggerisce le origini pagane, come testimonia il nome dato in onore a ibla, la dea sicula della... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ragusa (disambigua). ragusa (ascolta[·info], afi: /ra'gu.za/; raùsa [a'u.sa] in siciliano)...