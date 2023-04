Città della Bretagna a nord di Nantes - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Bretagna a nord di Nantes. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RENNES

Francesco i. la bretagna e nantes furono annesse alla francia nel 1532. durante i secoli xvi-xviii, il capoluogo della provincia di bretagna fu rennes, sede... rennes (/n/; in gallo resnn; in bretone roazhon; in latino condate, condate riedonum) è una città francese del nord-ovest di 211 000 abitanti (700 000...