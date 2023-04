La città in cui risiedono più Cubani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città in cui risiedono più Cubani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : AVANA

Significato/Curiosita : La citta in cui risiedono piu cubani

Essere la lingua più comune. negli anni fra il 1960 e il 1970, la procura generale era solita garantire dei permessi speciali (chiamati parole) ai cubani che... Se stai cercando la marca di sigari, vedi san cristobal de la habana. l'avana (in spagnolo la habana, ufficialmente san cristóbal de la habana) è la capitale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

