La città campana con la reggia di Vanvitelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città campana con la reggia di Vanvitelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASERTA

Significato/Curiosita : La citta campana con la reggia di vanvitelli

Lavori di costruzione, si ebbe il 20 gennaio 1752, su progetto di luigi vanvitelli: a questo seguirono il figlio carlo e altri architetti. la reggia venne... Se stai cercando altri significati, vedi caserta (disambigua). caserta (ipa: ka'zrta, ascolta[·info]; caserta [ka'srt] in casertano) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 aprile 2023

