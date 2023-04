La Città Bianca in Puglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Città Bianca in Puglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : OSTUNI

Significato/Curiosita : La citta bianca in puglia

Gravina in puglia (gravéine in dialetto locale, [gra'vin], fino al 1863 chiamata gravina) è un comune italiano di 42 686 abitanti della città metropolitana... Su ostuni wikivoyage contiene informazioni turistiche su ostuni sito ufficiale, su comune.ostuni.br.it. ostuni, su sapere.it, de agostini. ostunipocket... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La Città Bianca in Puglia : città; bianca; puglia; Una bella città toscana; La cittadina veneta con una piazza a scacchiera; La città di uno storico oltraggio; La città di quel Giuseppe che cedette la tomba Gesù; Emiliani di città ; Proteggevano bianca neve; Pasta alla __: è detta anche amatriciana bianca ; I sette di bianca neve; Un abbonamento per chi fa la settimana bianca ; Una farina molto bianca ; Città della puglia il cin cin; Tra Abruzzo e puglia ; Barletta-Andria-__, provincia della puglia ; Il più lungo fiume della puglia ; Comune della puglia famoso per un tipo di pane; Cerca altre Definizioni