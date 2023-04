Circola in Giappone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circola in Giappone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : YEN

Significato/Curiosita : Circola in giappone

Voce principale: giappone. l'economia del giappone è la terza al mondo dopo quelle di stati uniti e cina, con un prodotto interno lordo di 5.100 miliardi... Altri significati, vedi yen. lo yen ( en) è la valuta usata in giappone. in giapponese si pronuncia «en», mentre la pronuncia «yen» è quella comunemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

