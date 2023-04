Il cielo per i Latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cielo per i Latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAELUM

Significato/Curiosita : Il cielo per i latini

Stai cercando altri significati, vedi cielo (disambigua). il cielo è lo spazio siderale percepibile della terra o, per estensione, da un qualsiasi altro corpo... Animum debes mutare, non caelum è una frase in latino che si traduce letteralmente così: "l'animo devi mutare, non il cielo". è l'esortazione di seneca... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

