Lo cerca chi non ha l ombrello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo cerca chi non ha l ombrello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIPARO

Significato/Curiosita : Lo cerca chi non ha l ombrello

Depositato sulla strada, esposta com'è alla furia del temporale. non ha né un ombrello, né un impermeabile, né un cappello per coprirsi dalla pioggia:... Disambiguazione – se stai cercando il singolo di aiello, vedi riparo (singolo). riparo è un film del 2007 diretto da marco s. puccioni. superata l'iniziale... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

