Un centro del Colorado noto per gli sport invernali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un centro del Colorado noto per gli sport invernali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ASPEN

Significato/Curiosita : Un centro del colorado noto per gli sport invernali

Abitanti. fondata come centro minerario successivamente alla corsa all'oro nel colorado (1858 - 1861), venne chiamata "aspen" per l'abbondanza di alberi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi aspen (disambigua). aspen è un comune degli stati uniti d'america, della contea di pitkin nello... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 6 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un centro del Colorado noto per gli sport invernali : centro; colorado; noto; sport; invernali; Le vocali in centro ; Tipi in centro ; Un centro friulano alla sinistra del Tagliamento; Convergere... al centro ; Il centro benessere in albergo; Rinomato centro montano del colorado ; I confini del colorado ; Grand __: spettacolare gola del fiume colorado ; La capitale dello stato americano del colorado ; Le Montagne del colorado ; noto formaggio francese; È noto riamente nera; Francesco, il noto sociologo autore del libro Gli invidiosi; Arthur, noto regista; Massimo, noto banchiere; Sostanza il cui uso è proibito nello sport ; Rivale sport ivo; Uno sport che si pratica sulle strade; Articolo per sport ; Tribuna per impianti sport ivi; Indumenti invernali ; Attrezzi per gare invernali ; Ospitò in Canada le Olimpiadi invernali del 1988; Lake sede delle Olimpiadi invernali 1932 e 80; Ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026, con Milano; Cerca altre Definizioni